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Политика10 августа 2022 20:14

ТАСС: в Мелитополе сработала система ПВО

Отмечается, что в городе не видно клубов дыма или пожара, обстановка спокойная
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
ТАСС: в Мелитополе сработала система ПВО

ТАСС: в Мелитополе сработала система ПВО

Фото: Александр КОЦ

В Мелитополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"ПВО отработала в штатном режиме, цель поражена. По предварительным данным, жертв и разрушений нет", - рассказал он ТАСС.

Отмечается, что в городе не видно клубов дыма или пожара, обстановка спокойная.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что российская система ПВО в Мелитополе отразила атаку украинских беспилотников.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.