В США заявили, что россияне могут получать американские визы без ограничений

В США заявили, что не вводили никаких ограничений для получения россиянами виз. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Соединенные Штаты предоставляют гражданам России возможность получить американскую визу без каких-либо ограничений. Об этом в среду 10 августа заявила заместитель помощника госсекретаря США по консульским делам Джули Стаффт, выступая на специальном брифинге по вопросу ограничения выдачи виз россиянам.

По словам представителя Госдепа, граждане России могут подавать документы в дипломатические представительства США по всему миру.

«Никаких ограничений для российских граждан нет. Россияне могут подавать документы фактически в любое посольство в мире. Мы наблюдаем это каждый день», - сказала Джули Стаффт.

Ранее премьер Эстонии призвала лишить россиян «привилегии» посещать страны Европы.

Посол РФ в Эстонии назвал национализмом призыв запретить выдавать визы россиянам.

Тем временем Латвия приостановила выдачу въездных виз россиянам. Ограничительная мера введена на неопределенный срок.