Павел Дуров рассказал, что Apple тормозит выпуск обновления Telegram Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что предстоящее обновление мессенджера Telegram, которое может произвести революцию, «застряло» на проверке Apple на две недели без объяснения причин.

"Единственное, что нас обескураживает, так это то, что мы часто не можем распространять новые версии Telegram из-за непонятного «процесса проверки», навязанного всем мобильным приложениям технологическими монополиями", - написал он в своем Telegram-канале.

Дуров также рассказал о 30% налоге, который Apple и Google берут с разработчиков приложений, и который, по их словам, должен оплачивать ресурсы, необходимые для проверки приложений.

Ранее Дуров объявил, что в июне 2022 года будет представлена платная версия мессенджера Telegram, которая будет называться Telegram Premium. Платная версия предоставит пользователям дополнительные возможности. Все существующие функции мессенджера останутся бесплатными, объяснил Дуров. Более того, станут доступными новые бесплатные функции Telegram.