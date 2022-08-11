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Звезды10 августа 2022 21:18

Певец SHAMAN раскрыл тайну создания хита "Встанем"

Также исполнитель признался, что трек "сделан от души"
София ГОНЧАРОВА
Певец SHAMAN раскрыл тайну создания хита "Встанем"

Певец SHAMAN раскрыл тайну создания хита "Встанем"

Фото: Даниил ОПАРИН

Песня "Встанем" популярного исполнителям SHAMAN стала одним из ярких хитов после начала российской спецоперации на Украине, несмотря на то, что появилась раньше и не задумывалась как патриотический призыв.

Сам музыкант в беседе с ведущей телеканала "360" Марусе Михейчик признался, что "песня просто ушла в народ".

- Почему-то такие песни называют патриотическими. Для меня это просто песня, которая сделана от души. Это мое состояние души, которое я транслирую, и оно такое от рождения, - объяснил исполнитель.

Также SHAMAN отметил, что не стоит вешать ярлыки на музыку. Он сравнил ее с ребенком, которого любят целиком, а не руку или ногу по отдельности.

- Я просто понял, что это песня для 9 Мая, когда мне в голову пришло слово "встанем". В интернет я ее выложил 23 февраля, поскольку она подходит под эту праздничную дату, а официально выпустил только 9 мая. Вот, 24 февраля мир изменился - и песня моментально ушла в народ, - признался певец.

Ранее сайт KP.RU писал, что песня "Встанем" настоящим салютом взмыла в небо отечественного шоу-бизнеса. За время с момента выхода клип на нее набрал более 20 миллион просмотров на YouTube. Сама песня была презентована в эфире телеканала "Россия-1" в рамках абсолютно немузыкальной программы "Вести недели".