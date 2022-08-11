Певец SHAMAN раскрыл тайну создания хита "Встанем" Фото: Даниил ОПАРИН

Песня "Встанем" популярного исполнителям SHAMAN стала одним из ярких хитов после начала российской спецоперации на Украине, несмотря на то, что появилась раньше и не задумывалась как патриотический призыв.

Сам музыкант в беседе с ведущей телеканала "360" Марусе Михейчик признался, что "песня просто ушла в народ".

- Почему-то такие песни называют патриотическими. Для меня это просто песня, которая сделана от души. Это мое состояние души, которое я транслирую, и оно такое от рождения, - объяснил исполнитель.

Также SHAMAN отметил, что не стоит вешать ярлыки на музыку. Он сравнил ее с ребенком, которого любят целиком, а не руку или ногу по отдельности.

- Я просто понял, что это песня для 9 Мая, когда мне в голову пришло слово "встанем". В интернет я ее выложил 23 февраля, поскольку она подходит под эту праздничную дату, а официально выпустил только 9 мая. Вот, 24 февраля мир изменился - и песня моментально ушла в народ, - признался певец.

Ранее сайт KP.RU писал, что песня "Встанем" настоящим салютом взмыла в небо отечественного шоу-бизнеса. За время с момента выхода клип на нее набрал более 20 миллион просмотров на YouTube. Сама песня была презентована в эфире телеканала "Россия-1" в рамках абсолютно немузыкальной программы "Вести недели".