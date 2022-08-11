Назван потенциальный источник передачи инфекционных заболеваний: он сейчас у вас в руках

Назван потенциальный источник передачи инфекционных заболеваний Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заведующая эпидемиологическим отделом филиала израильской клиники "Хадасса" в Сколково (ГК "Медскан") Оксана Чикина предупредила россиян об опасных микроорганизмах.

По ее мнению, существуют такие виды, которые оседают на любых поверхностях, в том числе и на смартфонах, откуда они могут попасть на руки. Об этом пишет Газета.Ru.

- Ранее в Университете Куфы (Ирак) специалисты оценивали на бактериальную контаминацию поверхности 300 мобильных телефонов. В результате 86% поверхностей мобильного телефона оказались загрязнены средним бактериальным числом, - рассказала эксперт.

Чикина также добавила, что на золотистый стафилококк в среднем пришлось 20% обнаруженных микроорганизмов, на пневмококк – 12%, кишечную палочку – 9%, энтерококк фекальный – 9%.

- Сотовый телефон становится потенциальным источником передачи инфекционных заболеваний, - предупредила эпидемиолог.

Ранее телеканал "360" сообщал, что офтальмолог Наталия Боша назвала главную опасность смартфонов для глаз. Специалист объяснила, что во время использования смартфонов человек моргает реже. Из-за этого слизистая глаз пересушивается и к ней начинают прилипать микробы, которые способны вызвать воспаления.

Также Life.ru писал, что в период пандемии коронавируса кроме наличных денег, разносчиком микробов могла стать и поверхность смартфона. Представьте, сколько за день вы трогаете дверных ручек, поручней в общественном транспорте. А ведь после этого вы многократно берёте в руки ваш телефон, хотя, чтобы сделать его источником инфекции, достаточно потрогать его один раз.