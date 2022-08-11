«Ведомости»: страны Евросоюза нарастили импорт угля из России перед введением эмбарго Фото: REUTERS

В преддверии введения эмбарго на поставки российского угля страны Евросоюза нарастили его импорт., пишут «Ведомости» со ссылкой на данные UN Comtrade.

По данным издания, в период с марта по май 2022 года ЕС закупил на 28 процентов больше угля, чем за тот же период 2021 года. Основными импортерами стали Германия, Польша, Испания, Италия и Нидерланды. Большая часть поставок, а именно 31 процент, был из России.

Ранее сайт KP.RU писал, что ЕС существенно нарастил поставки угля из Казахстана, готовясь к угольному эмбарго против России, которое начнет действовать с 1 августа 2022 года. Так, в марте 2022 года объем поставок казахского угля составил 150 тысяч тонн, а в июне – 400 тысяч тонн. При этом с марта по июнь 2021 года импорт этого вида топлива из Казахстана в Европейском союзе составлял в среднем 100 тысяч тонн.

Напомним, с 1 августа 2022 года в силу вступил полный запрет на поставки российского угля в страны Европейского союза. Такое решение - одна из санкционных мер Запада против российской стороны. Отмечается, что данная мера была внесена в пятый пакет санкций ЕС, который был принят еще в начале апреля текущего года. Документ подразумевает постепенный отказ от импорта российского угля. А с 1 августа текущего года, согласно этому пакету, страны союза вводят полный запрет на поставки угля из РФ.