Один человек погиб и двое пострадали при обстреле ВСУ пивзавода в Донецке Фото: REUTERS

По меньшей мере один человек погиб, еще два пострадали при обстреле пивзавод в Донецке украинскими военными, сообщили в МЧС ДНР.

"В момент происшествия на территории завода находилось 32 человека. По предварительной информации, один человек погиб и два пострадали", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что на территории пивзавода в Донецке после удара украинских войск горит пластиковая тара и поддоны на площади 600 квадратных метров.

Напомним, утечка аммиака произошла в результате обстрела украинскими военными пивоваренного завода в Калининском районе Донецка. Обстрел произошел в среду 10 августа. Сообщается, что зона поражения отравляющим веществом составляет два километра. Спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин сообщил, что артиллерия ВСУ 30 минут била по пивзаводу «Сармат» в Донецке, пока не нащупала магистраль с аммиаком. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU

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