Посольство РФ в Исландии потребовало от газеты "Фреттабладид" извинений за фотографию с растоптанным флагом России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство РФ в Исландии потребовало от газеты "Фреттабладид" извиниться за публикацию, содержащую фотографию, на которой некто вытирает ноги о государственный флаг Российской Федерации.

"Рассматриваем сам факт публикации такой фотографии в центральном печатном издании Исландии как проявление неприкрытого неуважения к Российской Федерации и ее государственной символике", - говорится в заявлении, опубликованном в среду в Telegram-канале дипломатического представительства.

Дипломаты также напомнили руководству издания, что в Исландии действует статья 95 Уголовного кодекса, согласно которой за публичное оскорбление иностранных государственных символов предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова выразила обеспокоенность фактом искусственного создания в Европе атмосферы тотальной русофобии, которая угрожает безопасности россиян и российских дипломатических миссий. Это может подтолкнуть националистов к непоправимым поступкам.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров также заявлял, что русофобия на Западе требует вмешательства международных организаций. По мнению Лаврова, сейчас Запад топчет те ценности, которыми «кичился». В частности, речь идет о презумпции невиновности, неприкосновенности собственности и прочем.