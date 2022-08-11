В Госдуме прокомментировали планы Стивена Сигала снять документальный фильм о Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампред комитета Госдумы РФ по культуре Елена Драпеко оценила идею американского актера и режиссера Стивена Сигала снять документальный фильм о ситуации в Донбассе.

По ее словам, депутаты ГД при необходимости готовы оказать помощь фильму.

- Замечательно. Я считаю, материала для этого (фильма) уже достаточно. ... Мы надеемся, что будет хорошее кино. И если нужна будет помощь, какое-то содействие Госдумы, мы, безусловно, ее окажем. ... Мы готовы поддержать, - рассказала Драпенко в беседе с изданием Газета.Ru.

Ранее "Известия" сообщали, что американский актер и кинорежиссер Стивен Сигал снимет документальный фильм о событиях в Донбассе. Как рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, Сигал уже пообщался с военнопленными в Еленовском СИЗО, где недавно погибли боевики в результате целенаправленного ракетного удара с украинской стороны.