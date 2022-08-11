"Она супер!": Актер Анар Халилов прервал молчание об отношениях с фигуристкой Евгенией Медведевой

Актер Анар Халилов прервал молчание об отношениях с фигуристкой Евгенией Медведевой Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российский актер театра и кино, звезда фильма "Этерна: Часть первая" Анар Халилов прокомментировал слухи о романтических отношениях со знаменитой фигуристкой Евгенией Медведевой.

Молодой человек прервал молчание и признался, что "она супер". Однако, как оказалось, никакого романа между ним и Медведевой нет.

- Да нет, какой роман! Мы просто дружим. Она супер. Мы веселые ребята, - заявил Халилов в беседе с изданием Газета.Ru.

Также он рассказал, что с уважением относится к людям-трудоголикам. Сам актер тоже приравнял себя к ним.

- Также я люблю людей, которые легко относятся к жизни. Просто есть мэтч, нам классно. Но мы видимся нечасто, потому что оба много работаем, - объяснил Халилов отношения с фигуристкой.

Кстати, восходящая кинодива сообщил, что не следит за фигурным катанием и другими видами спорта. Причина - отсутствия свободного времени. Сейчас актер старается полностью отдать себя карьере и пока не строит планы на личную жизнь.