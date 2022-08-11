На Украине предложили ввести санкции против Аллегровой, Михалкова и Кипелова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) предложило ввести новые санкции в отношении 362 россиян.

"Это уже 22-й перечень, который ведомство направило в МИД, а также в офис генерального прокурора и Службу безопасности Украины, для осуществления мер привлечения к уголовной ответственности, блокирования активов и решения о взыскании их в пользу Украины", - говорится в сообщении на сайте агентства.

В новый список включены в том числе историк Феликс Разумовский, режиссер Никита Михалков, певица Ирина Аллегрова, рок-музыканты Валерий Кипелов и Александр Иванов, а также председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Ранее генпрокурор Незалежной Ирина Венедиктова заявила, что суд на Украине вынес постановление о заочном аресте народного артиста России Олега Газманова по подозрению в посягательстве на территориальную целостность украинского государства.

До этого Венедиктова заявила, что суд заочно арестовал российского режиссера Никиту Михалкова по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность Украины".

Сам Михалков был удивлен мыслей о том, что генпрокурор Украины предполагает, будто "русский кинорежиссер может оказать влияние на территориальную целостность целого государства".