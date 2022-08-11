Российский дипломат уличил НАТО в готовности оправдать любое применение ядерного оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель постпреда России при отделении ООН и других международных организаций в Женеве Андрей Белоусов заявил ,что от НАТО можно ожидать любых оправданий в контексте применения ядерных вооружений. Его слова приводит ТАСС.

"В доктринальных документах США прописано применение ядерного оружия под предлогом угрозы собственным жизненно важным интересам или таким же интересам их союзников. Анализ этого тезиса подводит к мысли, что США зарезервировали возможность задействовать ядерное оружие в любой момент, по любому поводу и против любого государства, просто заявив, что затронуты их жизненные интересы", - сказал он, выступая на конференции стран - участниц Договора о запрещении ядерного оружия (ДНЯО).

Ранее глава Центра международной безопасности РАН, академик Алексей Арбатов заявил, что Соединенные Штаты после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки могут вновь применить ядерное оружие, так как расценивают эти свои действия как "акт возмездия".

Ранее эксперт Питер Хьюсси в своей статье для издания National Interest ранее заявлял, что США в скором времени могут столкнуться с ситуацией, при которой у государства на вооружении останутся только устаревшие и буквально ржавеющие межконтинентальные баллистические ракеты полувековой давности. В начале апреля 2022 года США решили отменить испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, отложенные ранее на фоне напряженности с Россией.