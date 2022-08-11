МЧС ДНР: утечку аммиака на пивзаводе в ДНР удалось остановить Фото: Дмитрий СТЕШИН

Утечку аммиака на пивоваренном заводе в Донецке удалось остановить, сообщили в региональном МЧС. Об этом пишет ТАСС.

"По состоянию на 01:00 силами МЧС ДНР удалось прекратить утечку аммиака на Донецком пивоваренном заводе", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в ликвидации аварии было задействовано 13 единиц техники, в работах участвовал 51 человек личного состава под руководством главы МЧС

Напомним, утечка аммиака произошла в результате обстрела украинскими военными пивоваренного завода в Калининском районе Донецка. Обстрел произошел в среду 10 августа. Сообщается, что зона поражения отравляющим веществом составляет два километра. Спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин сообщил, что артиллерия ВСУ 30 минут била по пивзаводу «Сармат» в Донецке, пока не нащупала магистраль с аммиаком. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU