Названы последствия за трату денег с найденной банковской карты Фото: Анастасия ОСИПОВА

Адвокат, глава компании AVG Legal Алексей Гавришев предупредил россиян по последствиях в случае траты денег с найденной чужой банковской карты.

По словам специалиста, это квалифицируется как тайное хищение чужого имущества, пишут "Известия".

- Трата денежных средств с бесхозной банковской карты гражданина квалифицируется по части 158 Уголовного кодекса РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества. Санкция статьи зависит от размера причиненного ущерба, - объяснил юрист.

В случае, если кража была совершена группой лиц или в особо крупном размере, то за такое преступление может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Накануне Life.ru писал, что в Белоруссии женщина оторвала мужчине яичко за то, что тот отказался отдавать ей свою банковскую карту. Конфликт произошел в Гродненской области, а его участниками стала супружеская пара. Оказалось, что местный житель получил зарплату и на радостях отправился к другу отмечать это событие.

Также ранее RT сообщал о том, кто может законно списать деньги с карты без согласия держателя. По словам юриста Павла Уткина, прежде всего средства с карты может списать сам банк согласно договору с клиентом по автоматическому списыванию за услуги либо кредитные платежи.