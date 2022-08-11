В России раскрыли, какая страна заинтересована в конфликте на Украине Фото: REUTERS

Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков ответил на заявление главы Минобороны США Ллойда Остина о планах поставлять Киеву вооружение для защиты столько, "сколько потребуется".

По мнению российского сенатора, это еще одна оговорка американской стороны о том, что "война должна вестись чуть ли не до последнего человека".

- Это является лишним подтверждением того, что США заинтересованы в конфликте на Украине, - заявил Цеков в беседе с RT.

Он также добавил, что подобные заявления американцы дают надежду руководству Украины.

Накануне "Пятый канал" сообщал, что экс-офицер разведуправления Министерства обороны США Ребекка Коффлер признала, что никакие поставки американского оружия не помогут Украине одержать победу. Также она подчеркнула, что украинский лидер Владимир Зеленский ставит перед армией недостижимые цели по возвращению территорий,