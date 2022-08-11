«Известия»: на Кубе до конца 2022 года заработают карты платежной системы «Мир» Фото: REUTERS

Карты российской платежной системы «Мир» могут уже к концу текущего года заработать на Кубе, заявил посол острова в России Хулио Антонио Гармендия Пенья.

"Ожидается, что к концу этого года "Мир" можно будет использовать на территории Кубы", - сказал он в беседе с "Известиями", отметив, что работа над внедрением платежной системы в стране ведется с 2021 года.

Дипломат подчеркнул, что для Кубы это еще один способ расширения банковской и финансовой системы на другие рынки.

Ранее советник посольства республики по вопросам туризма Хуан Карлос Эскалона заявлял, что банкоматы Кубы теперь принимают карты российской платежной системы «Мир», а до конца текущего года эти карты будут приниматься во всех точках продаж страны.

До этого первый зампред Центробанка России Ольга Скоробогатова сообщила, что регулятор собирается уже летом текущего года договориться еще с двумя туристическими странами о приеме карт «Мир» в их финансовой инфраструктуре.