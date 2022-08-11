Политолог Бышок рассказал про требование Эрдогана после расширения НАТО Фото: REUTERS

Анкара сейчас вряд ли решит изменить свою позицию по вопросу вступления Финляндии и Швеции в в НАТО, считает кандидат политических наук Станислав Бышок.

Однако при этом политолог отметил, что у турков будет единственное требование расширения альянса - соблюдение договоренностей по курдскому вопросу.

- Турция уже согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО при условии, что эти страны не будут давать у себя убежище или возможность вести политическую деятельность тем курдским структурам, которые официальная Анкара считает террористическими организациями, - рассказал Бышок в беседе с изданием Lenta.ru.

Эксперт также добавил, что других требований к претендентам на членство в НАТО у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не было. А за выполнением достигнутых договоренностей он будет следить внимательно, добавил он.

Ранее телеканал "360" сообщал, что Турция хочет быть свободной от НАТО, ведь слишком тесная связь с альянсом ограничивает ее. Между тем у турецкой стороны есть собственная политическая позиция, рассказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.