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Политика10 августа 2022 23:54

Политолог Бышок рассказал про требование Эрдогана после расширения НАТО

Он также отметил, что за турецкий лидер будет внимательно следить за выполнением достигнутых договоренностей
София ГОНЧАРОВА
Политолог Бышок рассказал про требование Эрдогана после расширения НАТО

Политолог Бышок рассказал про требование Эрдогана после расширения НАТО

Фото: REUTERS

Анкара сейчас вряд ли решит изменить свою позицию по вопросу вступления Финляндии и Швеции в в НАТО, считает кандидат политических наук Станислав Бышок.

Однако при этом политолог отметил, что у турков будет единственное требование расширения альянса - соблюдение договоренностей по курдскому вопросу.

- Турция уже согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО при условии, что эти страны не будут давать у себя убежище или возможность вести политическую деятельность тем курдским структурам, которые официальная Анкара считает террористическими организациями, - рассказал Бышок в беседе с изданием Lenta.ru.

Эксперт также добавил, что других требований к претендентам на членство в НАТО у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не было. А за выполнением достигнутых договоренностей он будет следить внимательно, добавил он.

Ранее телеканал "360" сообщал, что Турция хочет быть свободной от НАТО, ведь слишком тесная связь с альянсом ограничивает ее. Между тем у турецкой стороны есть собственная политическая позиция, рассказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.