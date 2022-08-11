Власти Запорожской области захотели провести референдум по вхождению в состав России 11 сентября 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в регионе хотели бы провести референдум по вхождению в состав России 11 сентября 2022 года.

"Выборы 11 сентября проводятся в России в единый день голосования, мы пока что де-юре не Россия. Но мы, конечно, очень хотели бы этого", - заявил он в беседе с "Известиями".

Ранее руководитель временной военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о начале подготовки к проведению референдума о присоединении региона к России. Дата плебисцита пока не озвучивается, однако голосование точно планируется провести в сентябре 2022 года.

Напомним, в конце мая этого года власти Запорожской области заявили о желании войти в состав России. Незадолго до этого зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил регион будет стремиться к тому, чтобы стать одним из российских регионов.