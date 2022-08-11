На территории воинской части в Долгопрудном произошел пожар Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

На территории воинской части в подмосковном Долгопрудном произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в городском округе Долгопрудный, улица Восточная, напротив дома №33. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление из-под кровли", - рассказали в ведомстве.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что по данному адресу находится воинская часть. Отмечается, что в настоящее время пожар локализован, пострадавших нет.

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