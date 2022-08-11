Военные США заявили, что зафиксировали российские летательные аппараты над Аляской Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что объединенная система противовоздушной обороны США и Канады в последние два дня зафиксировала два российских летальных аппарата для наблюдения вблизи Аляски.

"В двух различных случаях за последние два дня в регионе NORAD вблизи Аляски зафиксированы, отслежены и идентифицированы российские наблюдательные летательные аппараты, которые входили и действовали внутри зоны идентификации воздушной обороны Аляски", - приводит слова командования РИА Новости.

Ранее начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков сообщил, что в ходе военных учений на Аляске Соединенные Штаты Америки отрабатывали массивные удары по России. Он добавил, что США увеличили количество учений, которые носят "ярко выраженный антироссийский и антикитайский характер".

30 марта 1867 года в Вашингтоне, а позже, 15 мая того же года в Санкт-Петербурге, был подписан договор о продаже Российской империей Северо-Американским Соединенным Штатам Российских северо-американских колоний. «Русской Америки». Почему же мы так легко расстались с Аляской? Читайте в материале сайта KP.RU