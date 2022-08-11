Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика11 августа 2022 1:52

Шойгу наградил медалями"Золотая Звезда" героев спецоперации на Украине

Церемония состоялась в Национальном центре управления обороной
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Шойгу наградил медалями"Золотая Звезда" героев спецоперации на Украине

Шойгу наградил медалями"Золотая Звезда" героев спецоперации на Украине

Фото: REUTERS

Министр обороны России Сергей Шойгу наградил медалями «Золотая Звезда» военнослужащих, проявивших героизм в ходе спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины.

"Уверен, что вы и дальше будете служить верой и правдой нашему Отечеству и сделаете еще много-много хороших, добрых и важных дел для нашей страны", - обратился он к военнослужащим.

Церемония состоялась в Национальном центре управления обороной.

Напомним, медаль "Золотая Звезда" учреждена в 1992 году как знак отличия к званию Герой России. Присваивается за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.

Как писал сайт KP.RU, в конце июня Сергей Шойгу в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции.