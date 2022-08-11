Разведчики ЛНР сообщили, что украинские боевики сжигают оставленные на поле боя тела Фото: REUTERS

Бойцы разведывательного батальона народной милиции ЛНР обнаружили обгоревшие тела украинских военных во время разведвыхода под городом Соледар в ДНР.

Как рассказали разведчики РИА Новости, тела лежат рядом с воронками от разрывов артиллерийских снарядов. По предположению луганских разведчиков, украинские военные облили тела топливом и подожгли при отступлении. По мнению бойцов, это останки иностранных наемников, воевавших за Киев, сожженных для затруднения идентификации.

Ранее сообщалось, что военные ВСУ при отступлении забирают с собой трупы зарубежных наемников, мертвые тела своих же соотечественников, наоборот, оставляют. Об этом рассказал помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.