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Политика11 августа 2022 2:50

Разведчики ЛНР сообщили, что украинские боевики сжигают оставленные на поле боя тела

По мнению бойцов, это останки иностранных наемников, воевавших за Киев
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Разведчики ЛНР сообщили, что украинские боевики сжигают оставленные на поле боя тела

Разведчики ЛНР сообщили, что украинские боевики сжигают оставленные на поле боя тела

Фото: REUTERS

Бойцы разведывательного батальона народной милиции ЛНР обнаружили обгоревшие тела украинских военных во время разведвыхода под городом Соледар в ДНР.

Как рассказали разведчики РИА Новости, тела лежат рядом с воронками от разрывов артиллерийских снарядов. По предположению луганских разведчиков, украинские военные облили тела топливом и подожгли при отступлении. По мнению бойцов, это останки иностранных наемников, воевавших за Киев, сожженных для затруднения идентификации.

Ранее сообщалось, что военные ВСУ при отступлении забирают с собой трупы зарубежных наемников, мертвые тела своих же соотечественников, наоборот, оставляют. Об этом рассказал помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.