Постпред Крыма заявил, что идея отторжения полуострова от России ведёт Киев к краху Фото: REUTERS

Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил, что идея отторжения Крыма от России неуклонно ведет украинское государство к полному краху.

"Маниакальная зависимость киевского режима от внедренной Вашингтоном в его замутненное сознание идеи отторжения Крыма от России неуклонно ведет к полному краху украинской государственности. О пагубности этой линии Москва неоднократно предупреждала", - сказал он в беседе с РИА Новости.

По словам Мурадова, "мировому сообществу, кроме своры управляемых тем же Вашингтоном неоколоний, эта тема уже давно неинтересна".

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Крым и Севастополь навсегда останутся в составе России, поскольку их возвращение стало итогом свободного выбора российского народа. Как отметил президент, после возвращения Крыма Россия вновь обрела историческое единство.

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году. Тогда большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Однако в США и ряде европейских стран, в том числе на Украине не признали присоединение Крыма к РФ.