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Политика11 августа 2022 3:24

Постпред Крыма заявил, что идея отторжения полуострова от России ведёт Киев к краху

По словам Мурадова, "мировому сообществу, кроме своры управляемых тем же Вашингтоном неоколоний, эта тема уже давно неинтересна"
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Постпред Крыма заявил, что идея отторжения полуострова от России ведёт Киев к краху

Постпред Крыма заявил, что идея отторжения полуострова от России ведёт Киев к краху

Фото: REUTERS

Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил, что идея отторжения Крыма от России неуклонно ведет украинское государство к полному краху.

"Маниакальная зависимость киевского режима от внедренной Вашингтоном в его замутненное сознание идеи отторжения Крыма от России неуклонно ведет к полному краху украинской государственности. О пагубности этой линии Москва неоднократно предупреждала", - сказал он в беседе с РИА Новости.

По словам Мурадова, "мировому сообществу, кроме своры управляемых тем же Вашингтоном неоколоний, эта тема уже давно неинтересна".

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Крым и Севастополь навсегда останутся в составе России, поскольку их возвращение стало итогом свободного выбора российского народа. Как отметил президент, после возвращения Крыма Россия вновь обрела историческое единство.

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году. Тогда большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Однако в США и ряде европейских стран, в том числе на Украине не признали присоединение Крыма к РФ.