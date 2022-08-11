Что произошло в ночь на 11 августа

Российский дипломат уличил НАТО в готовности оправдать любое применение ядерного оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель постпреда России при отделении ООН и других международных организаций в Женеве Андрей Белоусов заявил ,что от НАТО можно ожидать любых оправданий в контексте применения ядерных вооружений.

Бойцы разведывательного батальона народной милиции ЛНР обнаружили обгоревшие тела украинских военных во время разведвыхода под городом Соледар в ДНР. Как рассказали разведчики, тела лежат рядом с воронками от разрывов артиллерийских снарядов. По предположению луганских разведчиков, украинские военные облили тела топливом и подожгли при отступлении.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что будет баллотироваться на пост руководителя государства, если действующий украинский лидер Владимир Зеленский откажется идти на второй срок.

Компания «Транснефть» заявила о своих планах возобновить прокачку нефти по ветке нефтепроводной системы «Дружба» в Венгрию и Словакию в среду, 10 августа, в 16:00 по московскому времени, уточнив, что Украина подтвердила получение платежа за транзит через свою территорию.

Обозреватель Bloomberg Хавьер Блас заявил, что объемы производства российской нефти и ее цены на рынках свидетельствуют о том, что Россия одерживает победу в противостоянии на нефтяном рынке. По его словам, о выигрышном положении Москвы свидетельствуют объемы добычи нефти в стране.

Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил, что идея отторжения Крыма от России неуклонно ведет украинское государство к полному краху. По словам Мурадова, "мировому сообществу, кроме своры управляемых тем же Вашингтоном неоколоний, эта тема уже давно неинтересна".

Министр обороны России Сергей Шойгу наградил медалями «Золотая Звезда» военнослужащих, проявивших героизм в ходе спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на предложение бывшего американского посла в Москве Майкла Макфола о «сборе» с российских за поездки в «свободные страны», поинтересовавшись, сколько американцы платят за восстановление разрушенных США стран.