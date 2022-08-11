Глава ДНР назвал сроки определения даты референдума о присоединении к России Фото: REUTERS

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что дату референдума о присоединении республики к России озвучат только после полного освобождения ДНР.

"Что касается наших основных усилий, то они сейчас нацелены на полное освобождение территории Донецкой Народной Республики”,- заявл глава ДНР, отметив, что как только республика "будет освобождена в конституционных границах, мы очень быстро все с вами узнаем дату проведения референдума".

Пушилин также напомнил, что у Донецкой Народной Республики уже есть опыт проведения референдума, а также выборов главы республики и парламента.

Напомним, в конце июля, в Запорожской области подписали указ о создании специальной избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении в состав России, позже в тот же день в Херсонской области заявили о создании избиркома для аналогичного референдума. Сообщалось, что эти реферундумы в регионах намерены провести в сентябре этого года.