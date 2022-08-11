В Минобороны Белоруссии опровергают сообщения о взрывах на аэродроме под Гомелем

Фейковые сообщения о мощных взрывах распространили белорусские телеграм-каналы Фото: пресс-служба Минобороны РФ

В белорусском министерстве обороны заявили, что появившиеся в телеграм-каналах и ряде СМИ сообщения о якобы произошедших взрывах на военном аэродроме в Гомельской области являются фейковыми.

В действительности же, как уточняют в оборонном ведомстве Белоруссии, на аэродроме под Гомелем произошел лишь небольшой пожар. Подчеркивается, что в результате инцидента никто не пострадал.

"10 августа 2022 года во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание. Личным составом своевременно приняты меры по тушению", - отмечается в официальном сообщении пресс-службы Минобороны Белоруссии. В министерстве уточняют, что никаких взрывов на военном объекте в Гомельской области не было и призвали не распространять заведомо ложную информацию об инциденте.

Информацию о взрывах ранее опубликовали белорусские оппозиционные телеграм-каналы, а также украинские интернет-издания.

На территории Белоруссии с 9 по 25 августа 2022 года проводятся совместные с РФ «оперативно-тактических учения» войск ВВС и ПВО с боевыми стрельбам.