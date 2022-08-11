Боррель призвал европейцев приготовиться "заплатить цену" за поддержку Украины Фото: REUTERS

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал европейцев быть готовыми «заплатить цену» за поддержку Украины.

«Граждане должны быть готовы заплатить цену, чтобы сохранить поддержку Украины и единство ЕС», - заявил глава дипломатии Евросоюза в интервью испанской газете El País, отметив, что ситуация вокруг Украины «напрямую затрагивает» Европу.

По его словам, все войны заканчиваются переговорами, а помощь Евросоюза Киеву в военном отношении, не означает, что он не делает «все возможное для переговоров». «Европейцы должны быть готовы к тому, чтобы столкнуться с затяжным конфликтом в поисках политических решений», - отметил дипломат.

Боррель также заявил, что страны юга Европы не должны показывать отсутствие солидарности с севером в энергетическом плане. «Испания может сделать многое, потому что у нее треть всех европейских мощностей по сжижению природного газа», - сказал он, добавив, что Испания способна «стать воротами в Европу для газа, альтернативного российскому».