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В мире11 августа 2022 5:50

Боррель призвал европейцев приготовиться "заплатить цену" за поддержку Украины

Глава дипломатии Евросоюза заявил, что ситуация вокруг Украины "напрямую затрагивает" Европу
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Боррель призвал европейцев приготовиться "заплатить цену" за поддержку Украины

Боррель призвал европейцев приготовиться "заплатить цену" за поддержку Украины

Фото: REUTERS

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал европейцев быть готовыми «заплатить цену» за поддержку Украины.

«Граждане должны быть готовы заплатить цену, чтобы сохранить поддержку Украины и единство ЕС», - заявил глава дипломатии Евросоюза в интервью испанской газете El País, отметив, что ситуация вокруг Украины «напрямую затрагивает» Европу.

По его словам, все войны заканчиваются переговорами, а помощь Евросоюза Киеву в военном отношении, не означает, что он не делает «все возможное для переговоров». «Европейцы должны быть готовы к тому, чтобы столкнуться с затяжным конфликтом в поисках политических решений», - отметил дипломат.

Боррель также заявил, что страны юга Европы не должны показывать отсутствие солидарности с севером в энергетическом плане. «Испания может сделать многое, потому что у нее треть всех европейских мощностей по сжижению природного газа», - сказал он, добавив, что Испания способна «стать воротами в Европу для газа, альтернативного российскому».