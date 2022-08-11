Сенатор Пушков призвал не возобновлять поставки российского газа в Болгарию

Болгария является недружественной России страной и никакой речи о поставках ей газа идти не должно, полагают в Совфеде РФ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Член Совета Федерации Алексей Пушков предлагает властям РФ отказаться от возобновления поставок российского газа в Болгарию.

По его словам, болгарские власти ведут откровенно недружественную политику по отношению к России, поэтому никакой речи о подобных поставках идти не может.

"Болгарии надо дать возможность сделать то, к чему она так отчаянно стремилась, - провести зиму без российского газа", - сообщил российский парламентарий в своем телеграм-канале. Пушков подчеркнул, что София фактически сама ранее приняла решение об отказе от закупок газа из РФ (отказавшись пойти на условия Москвы по оплате топлива), однако сейчас - в преддверии зимы - ситуация меняется.

Ранее «Газпром» принял решение о приостановке поставки газа в Болгарию в апреле нынешнего года из-за отказа Софии оплачивать их в рублях.

Сейчас болгарские власти рассматривают вопрос об обращении к руководству российского газового концерна с просьбой изучить вопрос о возобновлении поставок топлива из РФ в страну. С соответствующим заявлением, в частности, выступил глава Минэнерго Болгарии.