Захарова заявила, что глава МИД Британии не в состоянии понять ситуацию с Тайванем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс по поводу обострения ситуации вокруг Тайваня.

Напомним, накануне посол Китая в Лондоне Чжэн Цзэгуан был вызван в Министерство иностранных дел Великобритании, где заявили об «агрессивном поведении и риторики» Пекина по поводу Тайваня. Трасс сказала, что Лондон ожидает от Пекина «в срочном порядке разрешить все разногласия мирными способами, без угрозы применения силы или принуждения».

Захарова заявила, что министр иностранных дел Великобритании не в состоянии понять ситуации, развернувшийся вокруг Тайваня, отметив, что готова объяснить ей происходящие, напомнив про визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

«Китай неоднократно предупреждал Вашингтон, что примет ответные меры, если визит Пелоси состоится. Если кого и вызывать в МИД Британии, так это посла США. Ибо действия Пелоси, кроме как провокацией никто не называет», - заявила дипломат.