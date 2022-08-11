Экономист рассказал о возможной замене доллару Фото: REUTERS

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин заявил, что международная резервная валюта на основе корзины валют стран БРИКС находится в стадии проработки, однако уже на сегодняшний день можно предположить, как будет создаваться данная валюта, которая, по его словам, может стать заменой доллару.

Специалист заявил, что в первую очередь, России и другим участникам БРИКС нужно снизить зависимость от доллара во взаимной торговле, а также обслуживании внешнего долга. «Наша новая экономическая реальность - жить в условиях жестких санкций», - заявил он агентству «Прайм».

Шульгин отметил, что в ближайшие время основной тенденцией валютного рынка России будет снижение роли доллара и евро, при этом увеличение роли рубля и валют дружественных стран. По его словам, новая международная резервная валюта помогла бы избежать рисков, которым подвержены национальные валюты стран БРИКС, защитив их от рисков расчетов в долларах и евро. Специалист предположил, что эмитентом данной валюты может стать Новый банк развити.

Напомним, БРИКС - Межгосударственное объединение, в которое входит пять стран: Бразилии, России, Индии, Китай, ЮАР.