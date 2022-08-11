В администрации Херсонской области заявили о возвращении в регион уехавших на Украину жителей

Херсон готовится к референдуму по поводу вхождения региона в состав России Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Уехавшие на Украину жители Херсонской области начали массово возвращаться домой. С таким заявлением выступила заместитель руководителя херсонской временной военно-гражданской администрации (ВГА) Екатерина Губарева.

Она отметила, что покидать область люди стали, поверив распространяемой Украиной антироссийским фейкам и недостоверным сообщениям о готовящемся наступлении ВСУ на Херсонскую область. Однако граждане, увидев, что эта информация является ложной, начали принимать решение о возвращении в Херсон и другие освобожденные РФ города.

"Кроме того, люди увидели, что вакансий на рынке труда мизер, средняя зарплата сравнима с Африкой, а в довесок еще и за русский язык укоряют", - цитирует Губареву РИА Новости.

В ближайшее время в Херсонской области, которая была освобождена Вооруженными силами РФ в ходе спецоперации на Украине, пройдет референдум по вопросу о присоединении региона к России. Ожидается, что голосование состоится в сентябре нынешнего года. Власти области отмечают, что подавляющее большинство жителей Херсона и других городов региона заявляют о том, что хотят жить в России.

В эти же сроки референдум о вхождении в состав РФ планируется провести в Запорожской области.