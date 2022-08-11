Депутат Милонов призвал ужесточить наказание за действия сексуального характера на пляже Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой ужесточить наказание за преступление на сексуальной почве. Парламентарий уверен, что нужно жестко реагировать на намеренную демонстрацию наготы, а также за действия сексуального характера в публичных местах.

Возмущен народный избранник не только нудистскими пляжами, которые ведут «негативную деятельность», но и обычными. Все чаще стали фиксироваться случаи, когда отдыхающие нарушают все нормы.

- То ли от жары, то ли от острого дефицита воспитания и нравственности граждане предаются плотским утехам в публичных местах — на глазах прохожих и детей, — рассказал собеседник RT.

В связи с этим депутат обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением ввести отдельный пункт в статью о хулиганстве. Он будет предполагать наказание исключительно за действия сексуального характера на публике.

А еще регулярно проводить рейды по местам отдыха, чтобы пресечь непотребное поведение отдыхающих.

Ранее депутат предложил освободить на три года от уплаты транспортного налога покупателей российских машин, пишет газета "Известия".

И сравнил мэра Риги с нацистом за намерения утилизовать памятник Освободителям.

- Это еще раз подчеркивает, что мэр Риги духовно поддерживает тех, против кого сражались освободители, то есть он открыто поддерживает нацистов. Это просто негодяйство и подлость, - сказал он телеканалу "360".