Боррель назвал реакцию властей Китая на визит Пелоси на Тайвань непропорциональной Фото: REUTERS

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что реакция китайских властей на визит на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси была непропорциональной.

Боррель указал на слова «очень авторитетного» представителя администрации Джо Байдена, заявившего, что данный визит был личной инициативой. «Реакция Китая была непропорциональной», - заявил дипломат в интервью испанской газете El País.

По его словам, «мир нуждается» в сотрудничестве Пекина и Вашингтона. «Глобальные проблемы не могут быть решены без сотрудничества двух великих держав. Потому что без них такие проблемы, как изменение климата, не имеют решения», - заявил он.

Напомним, после того, как Пелоси прибыла в столицу Тайваня 2 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин заявил, что Пекин собирается принять все возможные контрмеры в ответ на визит американского политика, а также будет «решительно защитит национальный суверенитет». Позже китайские власти несколько раз делали заявления по поводу ситуации вокруг острова, а также объявили военные учения на соседних территориях.