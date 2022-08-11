Генерал Балуевский заявил о революции в артиллерии

Китайские коммерческие квадрокоптеры совершили революцию в традиционной ствольной и реактивной артиллерии. Такое заявление сделал бывший начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал армии Юрий Балуевский, слова которого напечатаны в предисловии к книге ЦАСТ «Чужие войны: новая парадигма».

«Коммерческие квадрокоптеры китайского производства произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, практически полностью разрешив вековую для нее проблему разведки, целеуказания и корректировки артогня», - написал генерал.

Балуевский заявил, что теперь стало возможным применять артиллерию с обычными снарядами, которые будут иметь точность и эффективность, сопоставимую с высокоточными боеприпасами. Также специалист указывает на снижение числа применяемых снарядов. Он отметил, что это стало толчком к возвращению артиллерии на «пьедестал бога войны».

«Как справедливо выразился один из обозревателей, квадрокоптер Mavic китайской компании DJI стал подлинным символом современной войны в принципе», - заявил генерал.