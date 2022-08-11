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Политика11 августа 2022 6:54

Запорожские власти сообщили, что Запад распространяет фейки о минировании атомной электростанции

В СМИ намеренно вбрасывает ложная информация о работе электростанции
Александр КИСЛОВ
Запорожская АЭС находится под контролем Вооруженных сил России

Запорожская АЭС находится под контролем Вооруженных сил России

Фото: REUTERS

Запад намеренно распространяет заведомо ложную информацию, выдавая перемещение военной техники в районе Запорожской АЭС за минирование станции. С таким заявлением выступил член совета временной военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Одно из СМИ легализовывает видео, явно полученное с какого-то военного беспилотника, подконтрольного США, Британии или - формально - Украине, где четко видна техника войск радиационной, химической и биологической защиты, которая перемещается на территории атомной станции, и затем это видео выдается как видео минирования АЭС", - сообщил он ТАСС.

Запорожская АЭС перешла под контроль российских военных в ходе спецоперации РФ на Украине. Сейчас Украина активно обстреливает атомную электростанцию - ведутся как ракетные обстрелы, так и удары с беспилотников, по мнению властей РФ, может привести к масштабной катастрофе, последствия которой могут быть сравнимы с авариями в Чернобыле и Фукусиме.

Более того, глава украинской госкомпании "Энергоатом" (является оператором всех АЭС Украины) Петр Котин публично заявил, что ВСУ должны атаковать Запорожскую атомную электростанцию в случае, если объект будет переподключен к энергосистеме России.