Павел Дуров обвинил Apple в задержке выхода обновления Telegram Фото: REUTERS

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что обновление приложения затянулось на две недели из-за долгих проверок со стороны Apple.

Дуров указал на то, что часто невозможно распространять новые версии мессенджера «из-за неясного "процесса проверки", наложенного на все мобильные приложения техническими монополиями».

«Например, наше предстоящее обновление, которое должно совершить революцию в том, как люди выражают свои мысли, обмениваясь сообщениями, застряло в "обзоре" Apple на две недели», - написал основатель мессенджера в своем Telegram-канале, отметив, что это произошло «без объяснений или каких-либо отзывов» со стороны Apple.

По его словам, подобные долгие проверки наносят прямой и невозместимый финансовый ущерб «сотням тысяч мобильных приложений по всему миру», а также деморализуют. При этом Дуров напомнил, что все это просидит «не считая 30% налога, который Apple и Google берут с разработчиков приложений, и который, по их словам, должен оплачивать ресурсы, необходимые для проверки приложений».