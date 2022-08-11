Юрист усомнился, что страны старой Европы откажут россиянам в выдаче шенгенских виз Фото: Олег ЗОЛОТО

В Европе звучат призывы запретить россиянам получать шенгенские визы. Специалист по международному торговому праву Дмитрий Романенко уверен, что если решение будет принято, то европейские институты дискредитируют себя и распишутся в том, что решение носит исключительно политический характер.

При этом каких-либо законом и нормативных актов, позволяющих не пускать россиян в шенгенскую зону, в настоящий момент не существует. А происходящее является дискриминацией.

- Процесс оформления виз максимально замедляется, чтобы люди сами не шли их оформлять. В международном праве принято принимать в таких случаях зеркальные меры, - отмечает эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Но пока запрет маловероятен, так как европейцы заинтересованы в российских деньгах. Туристы делают хорошие вливания в экономику той страны, которую они посещают.

- Думаю, что эти политические персонажи просто хотят нас «укусить». Шумят страны, пораженные русофобией, бегут впереди паровоза, - отмечает юрист.

Страны старой Европы не намерены присоединяться к таким призывам и всячески избегают разговоров на эту тему.

Франция, Германия, Италия и Греция явно не собираются ничего ограничивать, полагает эксперт. Они уже сейчас сожалеют из-за потерянных средств.

Швеция также не исключает прекращения выдачи виз российским гражданам в одностороннем порядке или вместе с Европейским союзом, пишет Свободная пресса.

МИД Финляндии тоже заявил о планах отказывать нашим гражданам в оформлении шенгенских виз, которые используются для транзитного туризма из России в Европу.

В настоящий момент выдается примерно десятая часть виз в сутки от того количества, что было до пандемии. Потому и сроки выдачи увеличились, но у различных стран они примерно одинаковые.

- Не забывайте про рекомендации МИД и Ростуризма и оценивайте риски при планировании зарубежных поездок в недружественные страны, - сказал Российской газете директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.