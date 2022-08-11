ПВО отразила атаку украинских войск на Энергодар и Запорожскую АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку ракет и беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Такое заявление в четверг, 11 августа, сделал член главного совета администрации региона Владимир Рогов, отметив, что огневые позиции украинских войск подавляются.

«В Энергодаре со вчерашнего вечера, большую часть ночи и сегодня с самого утра громко и очень громко. Накануне заседания Совбеза ООН по ударам по ЗАЭС нацистские черти пытаются накрыть мирный город и Запорожскую атомную станцию», - написал он в своем Telegram-канале, отметив, что удары производились из реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также тяжелой артиллерии и ударными беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Напомним, ранее появилось сообщение, что два из шести энергоблоков Запорожской АЭС работают не на полную мощность из-за обстрелов территории атомной электростанции со стороны ВСУ. Однако в среду, 9 сентября, глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий заявил о штатной работе атомной электростанции, уточнив, что для ее защиты от ударов будут усилены системы ПВО.