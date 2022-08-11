Судно с зерном не смогло выйти из украинского порта Черноморск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Судно с зерном должно было выйти из украинского порта Черноморск в четверг, 11 августа, однако не смогло выполнить рейс из-за плохой погоды. Такое заявление сделало министерство национальной обороны Турции.

«Судно, которое планировало сегодня выйти из порта Черноморск для отгрузки зерна, не смогло выйти в рейс из-за плохой погоды. Два судна, которые вчера были осмотрены, направляются на Украину», - говорится в заявлении турецкого военного ведомства, где уточняют, что погрузочные работы судов в украинских портах продолжаются.

Днем ранее, 10 августа, Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что второе иностранное судно с начала специальной военной операции России зашло в порт Черноморск в Одесской области для загрузки зерном. Балкер OSPREY S должен был взять на борт 30 тысяч тонн кукурузы.

Напомним, Турция, Россия, Украина и Организация Объединенных Наций (ООН) заключили договор, предусматривающий вывоз зерна из украинских портов Одессы, Черноморского и Южного, а для выполнения этого соглашения в Стамбуле создали Совместный координационный центр.