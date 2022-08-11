Лондонские полицейские задержали палача ИГИЛ*

Задержанный боевик лично принимал участие в боевых действиях в Сирии на стороне исламистов Фото: REUTERS

В Лондоне местными полицейскими задержан палач ИГИЛ*, который лично принимал участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористов. О задержании боевика сообщается в официальном пресс-релизе полиции столицы Великобритании.

"Эйна Лесли Дэвиса… обвинили в нарушении статей 15, 17 и 57 закона о терроризме от 2000 года", - поясняют в ведомстве. Уточняется, что уже в самое ближайшее время Дэвис предстанет перед судом, ему грозит длительное тюремное заключение.

Дэвис прибыл в Великобританию из Турции, где он также задерживался местными правоохранителями и привлекался к ответственности за участие в террористической деятельности.

Задержанный в Лондоне боевик входил в так называемую "группу "Битлз", входивших в состав ИГИЛ*. Группа из четверых боевиков, прозванных "Битлз" за английское произношение, стала известна в связи с казнями пленников, в том числе американских журналистов, которых обезглавили, снимая происходящее на камеру.

Ранее президент РФ Владимир Путин публично призвал навсегда покончить с присутствием террористов ИГИЛ* в Сирии и на Ближнем Востоке в целом.

*ИГИЛ - запрещенная в России международная террористическая группировка