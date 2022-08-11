Власти Запорожской области рассказали о дате референдума по вхождению в состав России

Дату референдума по вхождению Запорожской области в состав Российской Федерации будет определена, как только будет гарантирована безопасность и свобода волеизъявления этого региона. Такое заявление сделал член главного совета администрации области Владимир Рогов.

Член главного совета администрации назвал дату проведения референдума вторичным вопросом. «Население требует провести референдум как можно скорее, но дата будет определена, как только мы будем понимать, что в регионе гарантирована безопасность, свобода волеизъявления и прозрачность результатов», - приводит РИА Новости слова Рогова, который добавил, что референдум проведут при понимании, что все три данный принципа воплощаются в жизнь.

Напомним, накануне глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал дату референдума о присоединении республики к России, заявив, что ее озвучат только после полного освобождения ДНР.