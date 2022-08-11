Эрдоган обсудит с Путиным строительство АЭС "Аккую" Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган в ходе ближайшего телефонного разговора обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос строительства атомной электростанции «Аккую». Такое заявление в четверг, 11 августа, сделал министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез.

Глава ведомства заявил, что Анкара следит за ситуацией на строительстве АЭС и не может позволить отойти от графика работ, отметив, что за ситуацией следят президенты Турции и России, которые намерены обсудить ее в ближайшее время.

«Мы не можем допустить сбоев в реализации этого мегапроекта Турции. Как вы знаете, по возвращению из Сочи президент Эрдоган заявил, что сам посетит Мерсин, проверит ход работ и обсудит ситуацию с российским лидером».

Донмез уточнил, что на данный момент есть некоторые проблемы, которые, по его словам, «свойственны таким мегапроектам». «Мы работаем, чтобы ситуация разрешилась и мы не отставали от графика», - добавил он.