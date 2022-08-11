Украинские войска обстреляли два приграничных поселка в Курской области Фото: REUTERS

Губернатор региона Курской области Роман Старовойт заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли расположенные в регионе приграничные поселки Тëткино и Попово-Лежачи

«В Глушковском районе снова неспокойно, противник обстреливает приграничные поселки – Теткино, Попово-Лежачи. Подробности сообщу позже», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Шесть районов Курской области граничат с Сумской областью Украины. Глушковский район, в том числе, поселок Тёткино, подвергается обстрелам регулярно. После одной из атак в мае этого года погиб мужчина.

Напомним, 24 февраля этого года президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) принял решение о проведении специальной военной операции на Украине, отметив, что таких мер требуют обстоятельства.