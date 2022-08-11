В России 11 августа 2022 выявлено 25 815 случаев заболевания коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки на территории России выявлено 25 815 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Москве, где заразились 7 899 человек. На втором месте по числу новых заражений Санкт-Петербург – там зарегистрированы 2 940 случаев, на третьем – Московская область, в которой инфицировался 2 521 житель.

За минувшие сутки от коронавируса в России скончались 52 человека, выздоровел – 14 221 пациент. Кроме того, с COVID-19 были госпитализированы 2 525 человек. Таким образом, в начала пандемии коронавирусом в стране заболели 18 796 472 жителей, а выздоровел от инфекции 18 089 941 человек. Всего в России с начала пандемии COVID-19 от него умерли 382 954 человека.

Накануне в РФ был выявлен 23 771 случай заболевания коронавирусом.

Как ранее писал сайт KP.RU, Министерство обороны России рассматривает возможность того, что к возникновению коронавирусной инфекции нового типа причастно Агентство США по международному развитию (USAID).