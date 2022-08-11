МИД России назвал обстрелы Украиной Запорожской АЭС актом ядерного терроризма Фото: REUTERS

Обстрелы Вооруженными силами Украины Запорожской атомной электростанции являются актом ядерного терроризма и могут привести к масштабной катастрофе, последствия которой превысят масштабы чернобыльской, заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

«За последние дни украинские подразделения несколько раз обстреляли территорию Запорожской АЭС, что является актом ядерного терроризма. Такие действия киевского режима могут привести к катастрофе, по масштабам намного превышающей последствия аварии на Чернобыльской АЭС», – сказал он на брифинге.

Замдиректора департамента МИД России напомнил о запланированном на четверг, 11 августа, заседании Совета безопасности ООН, которое состоится по инициативы Москвы. По словам Нечаева, Россия рассчитывает на проявление должного внимания на ситуацию вокруг Запорожской АЭС со стороны мирового сообщества.

Как писал сайт KP.RU, 5 августа украинские военные выпустили 20 снарядов калибра 152 мм по Запорожской АЭС в Энергодаре. В течение часа – с 16:20 до 17:24 – ВСУ трижды обстреливали электростанцию.

Напомним, Россия запросила на 11 августа 2022 года заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударами украинских вооруженных формирований по Запорожской АЭС.