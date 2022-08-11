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Политика11 августа 2022 8:25

В МИД России заявили, что суда с украинским зерном идут на Запад, а не в нуждающиеся страны

Пока ни одно судно с зерном не достигло голодающих стран Африки, отметили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В МИД России заявили, что суда с украинским зерном идут на Запад

В МИД России заявили, что суда с украинским зерном идут на Запад

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сухогрузы с зерном с Украины идут на Запад, а не в нуждающиеся страны, заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев. Это ставит под сомнение правдивость заявлений о продовольственном кризисе, отметил он.

«Пока ни одно судно с зерном не достигло голодающих стран Африки – они следуют в основном в западные порты. Номенклатура вывозимых грузов составляет, главным образом, не пшеницу, а кукурузное зерно, подсолнечное масло, что заставляет усомниться в искренности озвученных на Западе тезисов о том, что от зерновой сделки зависит мировая продовольственная безопасность», – сказал он на брифинге.

Как писал сайт KP.RU, ранее Турция, Россия, Украина и Организация Объединенных Наций (ООН) заключили договор, который предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного, а для выполнения данного соглашения в Стамбуле создали Совместный координационный центр.

Соглашение предусматривает, что разминирование в территориальных водах Украины проводиться не будет, поскольку это требует много времени, а корабли с зерном будут выходить из портов Черного моря в сопровождении украинских лоцманов по безопасному коридору.