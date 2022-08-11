В МИД России назвали фейком сообщения о желании КНДР направить добровольцев на спецоперацию на Украине Фото: EAST NEWS

Информация о предложении КНДР направить своих добровольцев для участия в спецоперации на Украине является фейком, такие переговоры не ведутся, заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

«Данные сообщения от начала до конца являются фейком. Подобные переговоры не ведутся. Отправка северокорейских добровольцев в ДНР и ЛНР не планируется», – сказал он на брифинге.

Как отметил замдиректора департамента МИД России, боевых возможностей российских войск и сил Народных милиции ДНР и ЛНР вполне достаточно для выполнения задач специальной военной операции.

Напомним, ранее сообщалось, что Северная Корея якобы предложила России отправить до 100 тысяч своих добровольцев для участия в спецоперации на Украине.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что КНДР готова помогать России и «кошмарить» Запад.