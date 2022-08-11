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Политика11 августа 2022 8:27

В МИД России назвали фейком сообщения о желании КНДР направить добровольцев на спецоперацию на Украине

Боевых возможностей российских войск и сил ЛДНР достаточно для выполнения задач спецоперации, отметили в ведомстве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В МИД России назвали фейком сообщения о желании КНДР направить добровольцев на спецоперацию на Украине

В МИД России назвали фейком сообщения о желании КНДР направить добровольцев на спецоперацию на Украине

Фото: EAST NEWS

Информация о предложении КНДР направить своих добровольцев для участия в спецоперации на Украине является фейком, такие переговоры не ведутся, заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

«Данные сообщения от начала до конца являются фейком. Подобные переговоры не ведутся. Отправка северокорейских добровольцев в ДНР и ЛНР не планируется», – сказал он на брифинге.

Как отметил замдиректора департамента МИД России, боевых возможностей российских войск и сил Народных милиции ДНР и ЛНР вполне достаточно для выполнения задач специальной военной операции.

Напомним, ранее сообщалось, что Северная Корея якобы предложила России отправить до 100 тысяч своих добровольцев для участия в спецоперации на Украине.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что КНДР готова помогать России и «кошмарить» Запад.