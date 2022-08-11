Российский хакер опубликовал данные сотрудников Lockheed Martin, производящей HIMARS Фото: REUTERS

Бывший глава российской хакерской группировки Killnet, который известен под псевдонимом KillMilk, опубликовал ролик с личными данными сотрудников крупной американской военно-промышленной компании Lockheed Martin, производящий реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В ролике, которое появилось в четверг, 11 августа, в Telegram-канале хакера, можно увидеть таблицу с личными данными работников Lockheed Martin. В базе представлены имена и фамилии сотрудников, а также адреса их электронной почты, подразделения и номера телефонов.

«До вчерашнего дня они говорили - все данные сотрудников Lockheed Martin в безопасности (нет). Что мы будем делать с данными о работниках?», - сказано в публикации.

О взломе системы Lockheed Martin группировка Killnet заявила накануне. Позже сообщалось, что корпорация восстановила работу сайта и системы, однако не данные.

Lockheed Martin совместно с BAE Systems разработала реактивную систему залпового огня M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), которая производится в США с 2003 года. Вашингтон поставил Украине несколько таких РСЗО.