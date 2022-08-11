Минцифры России предлагает понизить ставку по льготной ипотеке для IT-специалистов до 3% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство цифрового развития РФ предлагает снизить размер ставки по льготной ипотеке для IT-специалистов с 5% до 3%. Данный проект постановления опубликован на сайте правовых актов.

«Вносятся изменения в части размера льготной ставки по ипотечному кредиту. Новой редакцией правил предусматривается, что максимальная ставка по кредитным договорам, заключенным после вступления в силу проекта постановления, будет составлять 3% годовых», - говорится в пояснительной записке, представленной в четверг, 11 августа.

Ведомство также предлагает понизить уровень минимальной заработной платы заемщика для получения льготного кредита: 120 тысяч рублей вместо 150 тысяч рублей для городов-миллионников, за исключением Москвы, где предлагают оставить прежний уровень, и 70 тысяч рублей вместо 100 тысячи рублей для остальных городов.

Напомним, оформить льготную ипотеку могут IT-специалисты в возрасте от 22 до 44 лет включительно, имеющие российское гражданство. На данный момент максимальная ставка по IT-ипотеке составляет 5%, а первоначальный взнос должен быть не менее 15%.