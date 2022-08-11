В России предложили повысить МРОТ до 30 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России предложили увеличить размер МРОТ до 30 тысяч рублей. Сделать это предполагается с 1 января 2023 года. Соответствующий законопроект 11 августа планируется внести в Госдуму.

Авторами документа стала группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Парламентарии отмечают, что в 2019 году МРОТ составлял 12 130 рублей, то к 1 января 2021 года он вырос лишь на 5,5% — до 12 792 рублей в месяц. А 1 января 2022 года показатель повысили на 8,6%, с 1 июня – еще на 10%.

В итоге МРОТ составляет 15 279 рублей, но это ниже средней медианой зарплаты, которая, по данным Росстата, на апрель прошлого года составила 40 245 рублей.

В связи с этим депутаты предлагают пересмотреть размер МРОТ в сторону увеличения и поднять сумму до 30 тысяч рублей. На реализацию инициативы потребуется 1,16 трлн рублей, пишет газета "Известия".

Тем временем, правительство выделит регионам более 10 миллиардов рублей на доплаты неработающим пенсионерам, сообщает телеканал "360".

А для работающих на российские компании из-за рубежа россиян предложили поднять налог до 30%.

Авторы инициативы утверждают: деньги с зарплат от российских компаний тратятся за рубежом, а значит, не возвращаются в экономику нашей страны, сообщает Пятый канал.